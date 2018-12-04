مودريتش يكسر عقدة ميسي ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية

على مدى عشرة أعوام متتالية، لم يستطع أي لاعب كسر احتكار جائزة الكرة الذهبية بين لاعبيْ القمة الكروية “ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو”

لكن الأمير الكرواتي لوكا مودريتش استطاع أخيراً أن يعطي أملاً جديداً لكل اللاعبين الموجودين على الساحة، بأن الفوز بالكرة الذهبية في عصر ميسي ورنالدو “ممكنٌ وتحقق”.

بعد أن كان العالم ينتظر بطلاً فرنسيًا لهذا العام، كان رأي المدربين وقرابة “173 صحفيًا حول العالم” مختلفاً كليا، فقد فاز الكرواتي بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ليكون أول لاعب وسط صريح يفوز بالجائزة منذ التشيكي بافل نيدفيد عام 2003.

ولم يكن جديداً أن تحمل هذه الجائزة جدلاً كبيراً مثلما حدث في عام 2010 مع ويسلي شنايدر وأندريس إنييستا، وفي عام 2013 مع أريين روبن وفرنك ريبري.

لكن الحقيقة أنّ لوكا قد انتزع الجائزة، نظراً لأدائه في كأس العالم وتتويجه للمرة الثالثة على التوالي بلقب أبطال أوروبا، وتم ضمّه رسمياً بين ألمع نجوم التاريخ.

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