اليوفي الأفضل واليغري أفضل مدرب في إيطاليا

أعلنت يوم أمس جوائز جران جالا ديل كالتشيو أو كما هو معروف بجوائز أوسكار الكالشيو.

حيث توج مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري بجائزة أفضل مدرب للمرة الرابعة في تاريخه، متفوقاً بذلك على ماوريسيو ساري، مدرب نابولي السابق، وتشيلسي الحالي، تتويجات البيانكونيري لم تقف عند هذا الحد إذ حصل يوفنتوس على جائزة أفضل ناد في الموسم السابق.

كما اختير هدف مهاجم انتر ماورو إيكاردي، في مرمى سامبدوريا الموسم الماضي، كأفضل هدف في الموسم، وتوج أليسون باكير، حارس روما السابق، وليفربول الحالي، بجائزة أفضل حارس.

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