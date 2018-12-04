اخبار الرياضة

اليوفي الأفضل واليغري أفضل مدرب في إيطاليا

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت يوم أمس جوائز جران جالا ديل كالتشيو أو كما هو معروف بجوائز أوسكار الكالشيو.

حيث توج مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري بجائزة أفضل مدرب للمرة الرابعة في تاريخه، متفوقاً بذلك على ماوريسيو ساري، مدرب نابولي السابق، وتشيلسي الحالي، تتويجات البيانكونيري لم تقف عند هذا الحد إذ حصل يوفنتوس على جائزة أفضل ناد في الموسم السابق.

كما اختير هدف مهاجم انتر ماورو إيكاردي، في مرمى سامبدوريا الموسم الماضي، كأفضل هدف في الموسم، وتوج أليسون باكير، حارس روما السابق، وليفربول الحالي، بجائزة أفضل حارس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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