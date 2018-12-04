اخبار الرياضة

منافسة مثيرة في مسابقة الكأس للكرة الطائرة

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت منافسات كأس ليبيا للكرة الطائرة منازلات كبيرة إذ دارت مساء أمس ثلاثة ديربيات لحسم الثلاثي المتأهل لنهائيات الكأس التي ستحتضنها طرابلس مطلع العام المقبل.

في ديربي مصراتة ضَمن السويحلي بطل ليبيا بلوغه النهائيات بعد انسحاب نظيره الاتحاد المصراتي، وفي ديربي طرابلس تمكن الأهلي من التفوق على الاتحاد بثلاثة أشواط دون رد، ليضمن رفاق فؤاد المعروق وجودهم في النهائيات، المفاجأة هذه المرة جاءت من مجمع سليمان الضراط في بنغازي بعدما تمكن النصر من إزاحة بطل الكأس الأهلي بنغازي ليغادر الأخير المنافسة رسمياً بينما يكمل النصر عقد المتأهلين لنهائيات كأس ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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