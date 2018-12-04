منافسة مثيرة في مسابقة الكأس للكرة الطائرة

شهدت منافسات كأس ليبيا للكرة الطائرة منازلات كبيرة إذ دارت مساء أمس ثلاثة ديربيات لحسم الثلاثي المتأهل لنهائيات الكأس التي ستحتضنها طرابلس مطلع العام المقبل.

في ديربي مصراتة ضَمن السويحلي بطل ليبيا بلوغه النهائيات بعد انسحاب نظيره الاتحاد المصراتي، وفي ديربي طرابلس تمكن الأهلي من التفوق على الاتحاد بثلاثة أشواط دون رد، ليضمن رفاق فؤاد المعروق وجودهم في النهائيات، المفاجأة هذه المرة جاءت من مجمع سليمان الضراط في بنغازي بعدما تمكن النصر من إزاحة بطل الكأس الأهلي بنغازي ليغادر الأخير المنافسة رسمياً بينما يكمل النصر عقد المتأهلين لنهائيات كأس ليبيا.

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