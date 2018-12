عائلة رونالدو تقف بجانبه بعد خسارته للكرة الذهبية

عبرت شقيقتا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استيائهن الشديد من عدم نيل رونالدو لجائزة الكرة الذهبية.

حيث هاجمت شقيقتا النجم البرتغالي، أيلما أفييرو وكاتيا أفييرو، قرار فرانس فوتبول بمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للكرواتي لوكا مودريتش، واضعة رونالدو في المركز الثاني.

وقالت شقيقة رونالدو، إيلما أفييرو على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي:

“للأسف هذا هو العالم الذي نعيش فيه، عالم فاسد بالمافيا والأموال اللعينة”.

مضيفةً:

“إرادة الرب أقوى بكثير من كل هذا الفساد، القدر يأخذ وقته ولكنه لا يفشل”.

أما بالنسبة لـ كاتيا، فنشرت على تطبيق إنستغرام صورة لشقيقها وكتبت:

“هذا هو أفضل لاعب في العالم، لمن يفهم كرة القدم طبعا”.

