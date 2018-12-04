مانشتر سيتي مهدد باستبعاده من جميع البطولات الأوروبية

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقاً بخصوص تسريبات تتهم مانشستر سيتي الإنجليزي بخرق قانون اللعب النظيف، الشيء الذي سيعرّضه للاستبعاد من دوري أبطال أوروبا وباقي البطولات الأوروبية في حال ثبتت التهمة، حسب صحيفة دايلي مايل الإنجليزية.

التسريبات التي استند إليها الاتحاد الأوروبي كان نشرها موقع “فوتبول ليكس” الشهر الماضي، وذكر فيها أن السيتي صرح أنه يحصل على 59.5 مليون إسترليني سنويًا من الشركة الراعية له، وهي في الواقع تدفع له 8 ملايين إسترليني فقط.

وحسب “دايلي مايل” فإن ألكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قال إنهم بصدد التحقيق في قضية كبيرة.

ويذكر أن السيتي كان اتُهم سنة 2014 بخرق قانون اللعب المالي وحُكم عليه بدفع غرامة قدرها 49 مليون إسترليني، لكن العقوبة هذه المرة لن تكون مالية بل سيتم استبعادهم من البطولات الأوروبي في حال ثبتت التهمة من جديد.

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