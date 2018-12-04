طرابلس: دورة تدريبية لمعلمي التربية البدنية

أقيمت بطرابلس دورة تدريبيّة لمعلمي ومعلماتِ التربيةِ البدنيةِ ببلديةِ حي الأندلس نظّمها مكتب النشاطِ المدرسي بالمنطقة برعايةِ اللجنةِ الأولمبيةِ الليبية

الدورة استضافتها مدرسة رمضان السويحلي للتعليم الأساسيّ وقام بإلقاءِ المحاضراتِ أكاديميون من كلية التربيةِ البدنيةِ وعلومِ الرياضة

وتهدف الدورة االتنشيطية لمواكبة التطورِ في مجال الرياضةِ البدنيةِ وتمكينِ المعلمين والمعلماتِ المتخرّجين منذُ عقود من إتقان الطرقِ الجديدة

وجاءت المحاورُ متنوّعة وألقى الأكاديميون محاضرات في التربية البدنيةِ وأهميتِها للطفل وطرقِ التدريسِ الحديثةِ واللياقةِ البدنيةِ والجانبِ النفسيِّ والمعنويِّ وكيفيّةِ التعاملِ مع المراهقين والتغذيةِ وشتى المحاورِ الأخرى التي تبيِّن أهميةَ التربيةِ البدنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية