اخبار الرياضة

طرابلس: دورة تدريبية لمعلمي التربية البدنية

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت بطرابلس دورة تدريبيّة لمعلمي ومعلماتِ التربيةِ البدنيةِ ببلديةِ حي الأندلس نظّمها مكتب النشاطِ المدرسي بالمنطقة برعايةِ اللجنةِ الأولمبيةِ الليبية

الدورة استضافتها مدرسة رمضان السويحلي للتعليم الأساسيّ وقام بإلقاءِ المحاضراتِ أكاديميون من كلية التربيةِ البدنيةِ وعلومِ الرياضة

وتهدف الدورة االتنشيطية لمواكبة التطورِ في مجال الرياضةِ البدنيةِ وتمكينِ المعلمين والمعلماتِ المتخرّجين منذُ عقود من إتقان الطرقِ الجديدة

وجاءت المحاورُ متنوّعة وألقى الأكاديميون محاضرات في التربية البدنيةِ وأهميتِها للطفل وطرقِ التدريسِ الحديثةِ واللياقةِ البدنيةِ والجانبِ النفسيِّ والمعنويِّ وكيفيّةِ التعاملِ مع المراهقين والتغذيةِ وشتى المحاورِ الأخرى التي تبيِّن أهميةَ التربيةِ البدنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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