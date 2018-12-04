تعرف على الأحداث التي أعقبت لقاء السويحلي والاتحاد المصراتي في كرة الطائرة

أخبار ليبيا24- خاص

أكد مصدر من مدينة مصراتة تعرض مقر الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة مصراتة مساء أمس الاثنين لاعتداء من قبل عدد من المشجعين المحسوبين علي نادي الاتحاد المصراتي.

وأضاف المصدر لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذه المجموعة قامت بالكتابة على جداران مقر الاتحاد الفرعي بجمل مسيئة للاتحاد الفرعي.

وجاءت هذه الأحداث عقب مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي والتي انسحب منها فريق الاتحاد المصراتي وتم احتساب النتيجة للسويحلي ليتوج بطلاً لكاس المنطقة الثانية وليتأهل إلى نهائيات الكأس التي ستقام في طرابلس أبريل المقبل .

وذكرت مصادر مقربة من نادي الاتحاد المصراتي لـ”أخبار ليبيا24″ أن انسحاب الفريق جاء بعد أن سمح الاتحاد الفرعي بحضور الجمهور رغم أنه كان من المفترض أن تكون من غير حضور الجماهير.

وأشارت هذه المصادر إلى أن نادي الاتحاد المصراتي بصدد إصدار بيان حول هذه الأحداث.

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