قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتوجيه اتهام بسوء السلوك إلى مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بسبب طريقة احتفاله بهدف الفوز 1-0 على إيفرتون في الجولة الـ14 من البريميرليغ.

حيث قال الاتحاد الإنجليزي في بيان:

“تم اتهام كلوب بسوء التصرف فيما يتعلق بسلوكه في الدقيقة 96 من مباراة ليفربول وإيفرتون”.

هذا وركض المدرب الألماني في الملعب واحتفل بشكل صاخب بعد هدف البديل ديفوك أوريجي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، في المباراة التي استضافها ملعب “إنفيلد” معقل الريدز يوم الأحد، وتقدم كلوب بالاعتذار في وقت لاحق عن هذا الأمر.

وبذلك رفع الانتصار رصيد ليفربول إلى 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

The post كلوب تحت طائلة عقوبات الاتحاد الإنجليزي بسبب سوء سلوكه! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا