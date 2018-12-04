النصر يكرر فوزه على هلال واو

بلغ فريق النصر الدور الـ32 من بطولة دوري أفريقيا بعد تأكيد فوزه في جمهورية جنوب السودان على فريق هلال واو إيابا.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم أبناء العيساوي بثلاثة أهداف نظيفة حملت توقيع المتألق في مباراة الذهاب معتز المهدي في مناسبتين وعمر بوخريص. في مطلع الشوط الثاني تمكّن الفريق جنوب سوداني من تقليص الفارق قبل أن يضيف النصر الهدف الرابع عن طريق البديل خالد مجدي ويقلص الضيوف النتيجة قبل نهاية المباراة بقليل، لتنتهي المباراة بفوز النصر بأربعة أهداف لهدفين .

وهذا وقد انتهتْ مباراة الذهاب في القاهرة بفوز النصر بخمسة أهداف لهدف وسيواجه ممثل ليبيا في دوري الأبطال الفائز من مواجهة بارك يونغ من ليبيريا أو حورية كوناكري من غينيا.

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