“القنطري” و”الشلماني” يناقشان برنامج المنتخب الأول ويؤكدان أهمية استمرار بطولة الدوري

استقبل الدكتور بشير القنطرى، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، عبد الحكيم الشلمانى، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، صحبة عضو المكتب التنفيذي، مجدي شعيب، بمقر الهيئة أمس الاثنين، حيث تم خلال اللقاء اطلاع الوزير على أهم وأبرز نشاطات اتحاد الكرة، كما تم مناقشة برنامج المنتخب الليبي الأول واستحقاقاته القادمة، وبرنامج تحضيراته.

وأبدى الوزير اهتمامه الكبير بدعم اتحاد الكرة والمنتخب الأول، من أجل تحقيق أفضل النتائج كما اطمأن الوزير على سير مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم، مؤكدا على أهمية استمراريته، ووعد بتذليل كافة الصعاب التي تعترض سير عمل ومسيرة الاتحاد الحالي، ولعل أبرزها المقر الحالي الذي تشغله الوزارة، حيث وعد بتسليم المقر لاتحاد الكرة فى نهاية الشهر الجاري، وهو المقر الذي يعد واجهة مشرفة لاستقبال الوفود من الاتحادات العربية والإفريقية والدولية .

كما وعد الوزير بناء على طلب من رئيس اتحاد الكرة، بالتواصل مع وزراء الشباب والرياضة ،بمنطقة شمال أفريقيا من اجل دعم وتفعيل مشاركات كل المنتخبات، وتأكيد تواجدها في كل المحافل والمسابقات، مشيدا بالخطوة التي أقدم عليها اتحاد الكرة مؤخرا بانتهاجه مبدأ الشفافية في كل ما يتعلق بعمل الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل العقد المبرم مع قناة ليبيا الرياضية ونقل الدوري الليبي عبر شاشتها.

وتم في ختام هذا اللقاء التأكيد على أهمية التواصل المستمر، على إن يعقد مؤتمر صحفي مشترك خلال الفترة القريبة المقبلة .

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