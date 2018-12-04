لمن ذهب صوت ليبيا في جائزة الكرة الذهبية؟.. تعرف على تصويت الإعلاميين العرب

أنهى الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، هيمنة وسيطرة الثنائي كريستيانو رونالدو ولونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية في آخر 10 سنوات، بعدما توج مساء أمس الاثنين بالجائزة كأحسن لاعب في العالم.

ومنح الإعلامي الليبي أحمد إيدار، الذي اختارته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية للتصويت، صوته للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لحصد الجائزة، تلاه كريستيانو رونالدو، ثم هازارد ثم محمد صلاح وأخيرًا انطوان جريزمان.

واستعرضت صحيفة “ماركا” الإسبانية أصوات الإعلاميين العرب المشاركين في التصويت لهذه الجائزة كالتالي :

أحمد إيدارا – ليبيا: 1- ميسي 2- كرستيانو 3- هازارد 4- صلاح 5- جريزمان

ماجد الخليفي – قطر: 1- مبابي 2- كرستيانو 3- مودريتش 4- جريزمان 5- صلاح

محمد العراقي – فلسطين: 1- صلاح 2- مودريتش 3- مبابي 4- جريزمان 5- هازارد

عبدو بوينا – جزر القمر: 1- مبابي 2- مودريتش 3- كريستيانو 4- هازارد 5- صلاح

ناصر عمر – جيبوتي: 1- مودريتش 2- جريزمان 3- مبابي 4- ميسي 5- رونالدو

حسام بركات – الأردن: 1- كرستيانو 2- صلاح 3- جريزمان 4- ميسي 5- مودريتش

محمد فواز – لبنان: 1- مبابي 2- ميسي 3- مودريتش 4- كرستيانو 5- صلاح

إيناس مظهر – مصر 1- صلاح 2- مودريتش 3- كرستيانو 4- جريزمان 5- مبابي

سامي عبد المنعم – العراق 1- مودريتش 2- جريزمان 3- صلاح 4- فاران 5- مبابي

مصطفى بدري – المغرب: 1- مودريتش 2- كرستيانو 3- صلاح 4- مبابي 5- فاران

صالح البحري – عمان: 1- مودريتش 2- كرستيانو 3- جريزمان 4- ميسي 5- صلاح

هاشم اليمني – موريتانيا: 1- مودريتش 2- رونالدو 3- جريزمان 4- مبابي 5- كين

عبد السلام ضيف الله – تونس: 1- مودريتش 2- ميسي 3- مبابي 4- كرستيانو 5- جريزمان

عادل الحبابي – اليمن: 1- صلاح 2- مبابي 3- كرستيانو 4- ميسي 5- مودريتش

رزوق العجمي – الكويت: 1- مودريتش 2- كرستيانو 3- صلاح 4- دي بروين 5- جريزمان

يزيد وهيب – الجزائر: 1- ميسي 2- فاران 3- مودريتش 4- جريزمان 5- رونالدو

ظفر الله المؤذن – تونس : 1- جريزمان 2- مبابي 3- مودريتش 4- فاران 5- كرستيانو

عبدالرحمن العابد – السعودية: 1- كرستيانو 2- مبابي 3- صلاح 4- جريزمان 5- راكيتيتش

عبد الله عاشور – البحرين: 1- مودريتش 2- صلاح 3- كرستيانو 4- ميسي 5- هازارد

عبد العزيز جوده – الصومال: 1- سواريز 2- هازارد 3- بوجبا 4- كريستيانو 5- صلاح

مزمل أبو القاسم – السوان: 1- مودريتش 2- هازارد 3- صلاح 4- مبابي 5- كانتي

لؤي أبوشامه – سوريا: 1- مودريتش 2- هازارد 3- صلاح 4- مبابي 5- كرستيانو

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