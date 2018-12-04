الاتحاد النسائي يعلن انطلاق الملتقى الأول للمرأة الرياضية فى طرابلس

أعلنت عواطف بوشويشة، رئيسة الاتحاد الرياضي النسائي، إقامة الملتقي الأول للمرأة الرياضية الليبية، والمقرر انطلاقه اليوم الثلاثاء، بمدينة طرابلس.

وأشارت بوشويشة إلى أن إقامة هذا الملتقى، جاء بالتعاون مع نقابة المعلمين طرابلس، ومكتب خدمات التعليم سوق الجمعة ومكتب خدمات تعليم طرابلس المركز.

وأضافت بوشويشة أن الملتقى خلال يومه الأول، سيتضمن محاضرة حول التغدية الصحية وفوئدها للدكتورة ناجية شلابي، ويخصص اليوم الثاني لمحاضرة حول اكتشاف المواهب الرياضية النسائية للدكتور محمد عبد الرحيم، مؤكدة أن المستهدفين هن معلمات التربية البدنية بشكل خاص، مشيرة إلى أن هذا الملتقي من ضمن أهداف الاتحاد الرياضي النسائي.

وستحتضن قاعة نقابة المعلمين طرابلس فعاليات الملتقى، فيما يستضيف ميدان ابي ستة ختام الملتقى في يوم ترفيهي، يشمل العديد من الالعاب الرياضية وتوزيع الشهادات والجوائز على المشاركين.

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