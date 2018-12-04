التاجوري أفضل لاعب محترف في نيويورك سيتي الأمريكي لعام 2018

أحد فرسان ليبيا، يكتب التاريخ على ملاعب كرة القدم في بلاد العم سام بعدما قدم موسما استثنائيا على كل الأصعدة ليصبح أفضل لاعب محترف في فريقه، إنه محترفنا الدولي إسماعيل التاجوري، نجم نادي نيويورك سيتي الأمريكي، الذي فاز بلقب أفضل لاعب محترف في فريقه لعام 2018.

وقال الموقع الرسمي لنادي نيويورك سيتي، إن التاجوري توج بالجائزة بعدما قدم في موسمه الأول بالدوري الأمريكي للمحترفين، أداء ليس له مثيل.

وأضاف الموقع أن التاجوري البالغ من العمر 24 عاما، والذل لا يلعب في مركز المهاجم الصريح عادة ما ظهر في الوقت المناسب ليصل برصيده إلى 11 هدفا و3 تمريرات حاسمة في 27 مباراة له مع الفريق.

وأشار الموقع بشكل خاص إلى المباراة الأكثر إثارة للتاجوري عندما أطلق صاروخا مذهلا مهد الطريق إلى نيويورك سيتي للفوز على فيلادليفيا بثلاثية على استاد يانكي في ليلة الهالوين (عيد الرعب).

وكان التاجوري قد أحرز الهدف الأول لفريقه في هذه المباراة من تسديدة أكثر من رائعة لم يتمكن حارس فيلادلفيا من التصدي لها ومكنت نيويورك سيتي بالفوز بـ3 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في نوفمبر الماضي.

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