النصر يؤكد فوزه على هلال جوبا ويحجز مقعده في الدور الـ 32

تأهل فريق النصر لكرة القدم، الثلاثاء، للدور الــ 32بعد تأكيد انتصاره على هلال “جوبا “من جنوب السودان بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتمكن النصر من إنهاء المباراة التي أقيمت على ملعب ” هلال واو”، لصالحه عن طريق لاعبيه معتز المهدي بهدفين وهدف لكلاً من عمر بوخريص وخالد مجدي.

وينتظر فريق النصر المتأهل من مباراة حوريا الغيني، وباراك يونج الليبيري، للوصول إلى دور المجموعات.

يُذكر أن لقاء الذهاب أنهاه النصر لصالحه بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف على ملعب “بترو سبورت ” بالعاصمة المصرية القاهرة.

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