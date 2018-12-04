لاعبو اليوفي يكتسحون جوائز أوسكار الكالشيو وإيكاردي الأفضل  

أعلنت يوم أمس جوائز جران جالا ديل كالتشيو أو ما يعرف بجوائز أوسكار الكالشيو، حيث توّج مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري بجائزة أفضل مدرب للمرة الرابعة في تاريخه، متفوّقاً بذلك على ماوريسيو ساري، مدرب نابولي السابق، وتشيلسي الحالي، تتويجات البيانكونيري لم تقف عند هذا الحدّ، إذ حصل يوفنتوس على جائزة أفضل ناد في الموسم السابق.

كما اختير هدف مهاجم إنتر ماورو إيكاردي، في مرمى سامبدوريا الموسم الماضي، كأفضل هدف في الموسم، وتوّج أليسون باكير، حارس روما السابق، وليفربول الحالي، بجائزة أفضل حارس، ونال المهاجم الأرجنتيني ونجم فريق الإنتر جائزة أفضل لاعب في الموسم.

أمّا جائزة أفضل لاعبة فكانت من نصيب أليا غواني مدافعة فيورنتينا، وأفضل حكم جيانلوكا روكي، أما جائزة أفضل موهبة صاعدة فقد ذهبت لساندرو.

واكتسح لاعبو اليوفي التشكيلة المثالية للسيريا آ والتي جاءت على النحو التالي:

أليسون (روما)- أليكس ساندرو (يوفنتوس) – كيليني(يوفنتوس) – كوليبالي (نابولي) – كانسيلو انتر +يوفي )

ميلينكوڤيتش ساڤيتش (لاتسيو ) – بيانيتش (يوفنتوس ) – ناينغولان (روما)

إيموبيلي (لاتسيو) – إيكاردي (إنتر) – ديبالا (يوفنتوس)

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