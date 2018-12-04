النصر يجدد تفوقه على “هلال واو” في الإفريقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

جدد نادي النصر تفوقه على “هلال واو” من جنوب السودان بعد أن هزمه على أرضية ملعبه بنتيجه 3-1 اليوم الثلاثاء في جوبا جنوب السودان .

وتقدم النصر بهدف سريع قبل أن تكتمل الدقيقة الأولى عبر هدافه المتألق “معتز المهدي”، كما تمكن اللاعب “عمر بو خريص” من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (3) من عمر المباراة، وقبل انتهاء الشوط الأول أضاف “معتز المهدي” هدفاً ثانياً له والثالث لفريقه .

وفي الشوط الثاني باغت هلال واو النصر بهدف في الدقائق الأولى من الشوط الثاني وعاد الفريق الجنوب سوداني وسجل هدفاً ثانياً .

وقبل دقائق من انتهاء اللقاء نجح البديل “خالد مجدي” في تسجيل هدف رابع لتنتهي المباراة لصالح النصر برباعية مقابل هدفين .

وكان النصر قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على “هلال واو” بنتيجة 5-1على أرضيه ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية .

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