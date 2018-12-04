اخبار الرياضة

الزاوية: مسابقة عدو ريفي لشباب المدارس

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم مكتب النشاط المدرسي بمراقبة شؤون التربية والتعليم الزاوية مسابقة العدو الريفي في غابة الكشاف جوددايم بمشاركة ما يقارب من خمسمئة طالب متسابق بمختلف المراحل التعليمية الابتدائي والأساسي والثانوي، ويشارك في هذا الحدث أكثر من أربعين مدرسة بمدينة الزاوية

وكانت المسافة المقررة لفئة المرحلة الابتدائية كيلومترين، بينما سيقطع أبناء المرحلة الإعدادية أربع كيلومترات والثانوية ست كيلومترات، وتأتي هذه المسابقة للعدو الريفي ضمن سلسلة المسابقات التي يقوم بها مكتب النشاط المدرسي بالزاوية.
مكتب النشاط بالزاوية مصر أن تتواصل هذه المسابقة التي تشهد عامها الخامس على التوالي لأن المسؤولين مؤمنون أن الرياضة هي رسالة سلم ووسيلة للعيش دون مشاكل صحية ونفسية

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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