الزاوية: مسابقة عدو ريفي لشباب المدارس

نظم مكتب النشاط المدرسي بمراقبة شؤون التربية والتعليم الزاوية مسابقة العدو الريفي في غابة الكشاف جوددايم بمشاركة ما يقارب من خمسمئة طالب متسابق بمختلف المراحل التعليمية الابتدائي والأساسي والثانوي، ويشارك في هذا الحدث أكثر من أربعين مدرسة بمدينة الزاوية

وكانت المسافة المقررة لفئة المرحلة الابتدائية كيلومترين، بينما سيقطع أبناء المرحلة الإعدادية أربع كيلومترات والثانوية ست كيلومترات، وتأتي هذه المسابقة للعدو الريفي ضمن سلسلة المسابقات التي يقوم بها مكتب النشاط المدرسي بالزاوية.

مكتب النشاط بالزاوية مصر أن تتواصل هذه المسابقة التي تشهد عامها الخامس على التوالي لأن المسؤولين مؤمنون أن الرياضة هي رسالة سلم ووسيلة للعيش دون مشاكل صحية ونفسية

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