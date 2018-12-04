سليم الرياحي يقدم عريضة للمحكمة ضد النادي الأفريقي

قدم سليم الرياحي الرئيس السابق للنادي الأفريقي التونسي طلب إذن على عريضة لدى المحكمة الابتدائية بتونس لتسمية خبراء محاسبين للاطلاع وضبط المبالغ التي تمت تسبقتها بصفة مباشرة أوغير مباشرة من قبل الرئيس السابق للنادي العاصمي في فترة نيابته التي امتدت من يونيو 2012 إلى يوليو 2017 وطلب الرياحي ضبط وتحرير تقرير موحد بينهما.

وأذن الوكيل الأول للمحكمة الابتدائية بتونس اليوم بعد أن تم الاطلاع على العريضة المقدمة من محامي الرئيس السابق للنادي الأفريقي بتعيين 3 خبراء محاسبين للنظر في ما تم تقديمه من طرف المدعي.

وأقدم الرياحي على هذه الخطوة في رد منه على الهيئة التسييرية الحالية في إدارة نادي باب جديد بقيادة عبدالسلام اليونسي الرئيس الحالي والتي اتهمته بالتصرف بأموال النادي بطرق غير قانونية

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