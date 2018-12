فوز ” الفرجاني” بالمركز الثاني في بطولة “لوسيا بوكلن” لكمال الأجسام

المتوسط:

فاز بطل كمال الأجسام الليبي محمد مفتاح الفرجاني بالمركز الثاني في بطولة (لوسيا بوكلن) السويدية عن فئة الكبار للوزن أقل من ثمانين كيلو جرام.

وأكد محمد الفرجاني ، خلال تصريحات صحفية له، ” إن تتويجه جاء بعد تحضير في وقت قصير للمشاركة في البطولة، حيث كانت التحضيرات صعبة بسبب التحديات التي واجهها”.

وأضاف الفرجاني،” أنه كان يتدرب مرتين في اليوم الواحد خلال مدة التحضير التي يفترض بها أن تكون لستة أشهر على الأقل “.

