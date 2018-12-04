غداً الأربعاء .. انطلاق الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز

بنغازي 04 ديسمبر 2018 (وال)- تنطلق يوم غد الأربعاء، مباريات الأسبوع الثاني من دوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2018 – 2019 بإقامة 9 مباريات للمجموعتين الأولى والثانية.

ففي المجموعة الأولى: يستقبل فريق التحدي على ملعب شهداء بنينا ضيفه نجوم أجدابيا، ويوم الخميس يستضيف دارنس على ملعبه بدرنة ضيفه الأخضر، بينما يقابل الصداقة بملعبه بمدينة شحات ضيفه الهلال.

ويوم السبت: يرحل فريق التعاون إلى مدينة سرت لملاقاة خليج سرت بملعب سرت، في حين تم تأجيل مباريات فرق شباب الجبل والأنوار، نظرًا لمشاركة فريقي الأهلي بنغازي والنصر في دوري أبطال أفريقيا.

وفي المجموعة الثانية : يلتقي يوم الخميس على ملعب مدينة الخمس، فريقا الوحدة والمدينة على تمام الساعة الثالثة والنصف، ويوم الجمعة يستضيف فريق الأولمبي بملعبه في الزاوية ضيفه أبوسليم، ويوم الأحد على الملعب ذاتته، يلتقي رفيق مع المحلة.

وتختتم مباريات الجولة الثانية من الدوري يوم الأربعاء 12 ديسمبر، بإقامة مباراة واحدة حيث يرحل فريق السويحلي إلى مدينة الخمس لملاقاة فريق الخمس، في حين تم تأجيل لقاء قمة الأسبوع التي تجمع دربي طرابلس بين الأهلي والاتحاد، نظرًا لارتباط الفريقين بمشاركة الأفريقية. (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال