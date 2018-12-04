الهلال يخطف فوزاً صعباً من خليج سرت

بنغازي 04 ديسمبر 2018 ( وال ) – حقق فريق الهلال لكرة القدم فوزاً هاماً وصعباً على ضيفه خليج سرت بنتيجة هدف وحيد، وذلك لحساب ذهاب الأسبوع الأول للمجموعة الثانية،ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينة في بنغازي.

المباراة التي توسطها الحكم – معتز الشلماني – لم تكن شوطها الأول قوياً ، في أغلب الأحيان، وبالرغم أن الأفضلية كانت للفريق المستضيف الهلال إلا أن هجماته جميعها افتقدت للتركيز واللمسة الأخير، لينتهي الشوط الأول سلبياً بين الطرفين.

شوط المباراة الثاني جاء مغايراً تماماً عن سابقة، وبدأ واضحاً لأبناء مدرب الهلال محمد الككلي من خلال التعليمات السيطرة المطلقة على وسط الملعب من حيث الزيادة العددية، هذا وأهدر الهلال أكثر من فرصة طوال المباراة وذلك عن طريق طارق السعيطي وأحمد العبار اللذان إصطدما بالتمركز الجيد للحارس كمال بلعيد.

ومع بلوغ الدقيقة 65 تمكن الهلال من تسجيل الهدف الوحيد باللقاء، وذلك عن طريق لاعب الوسط مصطفي التاجوري الذي أكمل سلسلة التمريرات تناقلها لاعبوه الهلال فيما بينهم، في حين حاول خليج سرت تعديل النتيجة بعد هدف التاجوري لكن جميع هجماته باءت بالفشل، لتنتهي بعد ذلك مجريات اللعب بتفوق الهلال بنتيجة هدف دون رد. ( وال – بنغازي ) س أ

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