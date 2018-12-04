موقعة نارية في الأولد ترافورد بين مانشستر يونايتد وأرسنال

تأتي الجولة الخامسة عشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز حاملة في طياتها لقاء من العيار الثقيل مواجهة بين مانشستر يونايتد وأرسنال التي طالما أثارت الجدل وجذبت الأنظار.

على أرضية ملعب الأولد ترافورد يستقبل الشياطين الحمر أرسنال وهم يعيشون أسوأ أيامهم بقبوعهم في المركز السابع ومشاكلهم العديدة، حيث لم يفلحوا في كسب سوى ست مباريات إلى الآن بينما فقدوا أربعا وتعادلوا في مثلهم.

من ناحية أخرى يبدو أن مواجهة الضيف الثقيل ستحدد مصير المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو مع الفريق بعد أن كثرت الشائعات التي تكذبها إدارة الشياطين الحمر في كل مرة

على عكس الخصم يشد أرسنال الرحال قاصدا ملعب خصمه بمعنويات مرتفعة رغم الغيابات التي يعاني منها أوناي إيمري في صفوف تشكيلته بداعي الإصابة إلا أن أيمري عرف كل مرة كيف يعوض الغائبين بشكل جيد، وتعتبر المسيرة الوردية للفريق الذي لم يخسر منذ استهلال البريميير ليغ سوى مرتين فقط حافزا قويا للغانرز لخطف نقاط المباراة والسعي للبقاء بين فرق القمة.

مباراة يصعب التكهن بنتائجها لكنها في كل الأحوال ستخلف الكثير من ردود الأفعال ولن تمر مرور الكرام

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