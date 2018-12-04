قريش  لـ ” وال ” من يدافع علي حقوق اللاعبين الرياضيين في البلاد؟

بنغازي 04 ديسمبر 2018 (وال) – تعد سهير قريش مدربه المنتخب الوطني للتنس الطاولة من الشخصيات النسائية القليلة المتواجدة في الساحة الرياضية، وتعد قريش من أهم الركائز الأساسية بحيويتها ونشاطها، بالإضافة إلى طموحاتها التي لعبت وشغلت في العاب عديدة منها فكانت فيها العلامة البارزة والمضيئة.

قريش كانت بدايتها كلاعبة طائرة وفي عام 2004 رشحت لتكون مع مدربة مع عدة مدربين وقد تم توزيعهم علي عدة أندية و كانت قريش مدربة نادي الهلال واختارت رياضيين من مدراس عدة. واستمرت إقريش مدربة لنادي الهلال لسنة 2012، واستمرت كمتطوع فترة طويلة، فلكم نص هذا الحوار

” وال ” ماذا الذي جعل سهير قريش تختار لعبة تنس الطاولة؟

” قريش ” في البداية أود أن أشكركم على هذه المصافحة والمقابلة الرياضية، في الحقيقة منذ صغري وأن محبة للرياضة بصفة عامة، وسبق لي أن كنت بطلة ليبيا في الوثب العالي عام 84 عندما شاركت في البطولة المدرسية، أما في الوثب الطويل فقد تحصلت على الترتيب الثاني بالإضافة إلى مشاركتي في العديد من البطولات، ورشحت لحصولي على شهادة تدريب دولية في كرة الطائرة، لكن عند دخولي للجامعة لمواصلة دراستي لم تكن هناك كرة الطائرة، بل وجدت مجموعة يمارسون تنس الطاولة مما أعجبتني من كثير متابعتي لها، وبعد إعجابي بهذه اللعبة بدأت في التدريب لوحدي حتى شاركت في عام 93 في أول بطولة وتحصلت فيها على بطولة الجامعة ، ومن ثم أصبحت أطور وأهتم بنفسي من خلال التدريب المتواصل ومشاهدة كل ما هو متعلق التنس الطاولة، والتي عقبتها اخذي لشهادة تدريب دولية من في الجزائر سنة 2012،ومن هنا بدأت رحلتي مع التنس.

” وال ” ما هو عمرك الافتراضي لكونك مدربه للمنتخب؟ وما هي الأندية التي توليتي الأشراف عليها تدريبياً؟

” قريش ” في واقع الأمر عمري الافتراضي ليس بالطويلة والكبير مقارنة بالألعاب الأخرى، فسهير قريش مدربة للمنتخب الوطني منذ عام 2012 والتي كانت في البطولة الدولية والتي كانت بالكويت، واستمريت كمدربه للمنتخب إلى 2017 ،أما بالنسبة للأندية التي دربتها فهي الهلال وهذا النادي الوحيد كانت تربطني به عقد رسمي ، أما الأندية التي طلبتي ودي فهي النصر والأهلي بنغازي والوحدة العربية لكن لم أوقع معهم عقد بخصوص التدريب.

” وال ” هل لكي أن تذكري لنا الانجازات التي حققتيها كمدربة؟ وهل هناك أسماء اكتشفتيها؟

” قريش ” لقد تحصلت على بطولات فئة البنات على مستوى ليبيا في كل المشاركات التي لعبت فيها منذ أول مشاركة والتي كانت عام 2004 ، وتحصلت إيضاً علي بطولة تنس الطاولة في فئة الأولاد سواء في فئات البراعم أو الناشئين الإضافة إلى فئة الأواسط، زد على ذلك حصولي على بطولة ليبيا تحت سن 21 عاماً، بالنسبة للأسماء التي توليت الأشراف عليها واكتشفتها فهي عديدة منها ، مهند الدرسي، محمد الدرسي، زينب الشريف، وفرح النيهوم ، أما من فئة الصغار رجب البرعصي، فرج الدرسي بالإضافة إلى مالك الدرسي، فهذه الأسماء كانت ومازالت مميزة في لعبة تنس الطاولة ولديها إمكانيات بمقدورها منافسة أي أحد.

” وال ” ما هي أبرز المحطات التي توقفتي فيها؟

” قريش ” بالرغم من قلة الإمكانيات ووجود الكثير من الصعاب والمطبات، ناهيك على مرورنا بالعديد من الظروف الصعبة، إلا أن هذه الأزمات والمشاكل لم تستطع أن توقفني عن عمله وحبي للعبة كرة تنس الطاولة، بل زادتني إصرار وعزيمة في المضي قدماً نحو تحقيق أهدافي ، وكان دافعي للاستمرار هو اللاعبين بالرغم من صغر سنهم ولكن لديهم الموهبة والرغبة لممارسة هذه الرياضة

” وال ” حسب رأيك ماهي أسباب اختفاء لاعبي تنس الطاولة ؟

” قريش ” حقيقة أن التهميش هو العامل الأساسي في غياب لاعبي تنس الطاولة، فمدينة بنغازي تعاني الأمرين تجاهل وتهميش كبيرين، اتسأل عن مساعدات رجال أعمال مدينة بنغازي من أجل المساندة والوقوف بجانبنا ودعمنا بشتى الطرق، مقارنة بالمدين الأخرى التي رجال أعمالها يدعموها بكل الإمكانيات، فأنا أناشد رجال الأعمال لدعمنا والوقوف بجانبنا حتى ولو فترة محدودة، خاصة أن اللاعبين المحترفين عددهم قليل جداً لا يتخطي الـ 10 لاعبين .

” وال ” ومن المسؤول عن الدفاع عن حقوق اللاعبين ؟ وما هي المشاكل التي تواجه اللاعبين في ليبيا؟

” قريش ” في واقع الأمر لا توجد جهة معينة أو مسؤول للدفاع عن حق الرياضي القانوني بقدر ما هي المسؤولية عامة في الرياضة ، الاهتمام باللاعب وإعطائه حقه وتقديره هي من أهم الأشياء التي ترتقي بالرياضة،وعن المشاكل أعتقد أن أبرز ما يواجه الرياضيين في ليبيا عدم وجود أي جهة رسمية تدعمهم سواء هيئة أو نقابة عامة تحمي حقوقهم.

” وال ” كلمة أخيرة لسهير قريش؟

” قريش ” أوجه كلمتي الأخيرة إلى كل مسؤول في البلاد يعي جيداً قيمة الرياضة، وأقول لها اتقوا الله في اللاعبين خاصة لاعبي مدينة بنغازي الذين يتعرضون إلى التجاهل، وأن يلتفتوا لهم وأن يتم توفير كل النواقص وسبل الراحة لهم، كما أتمنى أن ينظروا إلى عملية التطوير لدى اللاعبين.(وال – بنغازي )ف و/ س أ

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