فالكاو يقود موناكو إلى فوزه الثالث

قاد الكولومبي رادميل فالكاو فريقه موناكو، اليوم الثلاثاء، إلى تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

وتغلب موناكو على مضيفه أميان بهدفين دون ردٍ، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة للمسابقة المحلية.

وأحرز هدفي موناكو، فالكاو من ضربتي جزاء في الدقيقتين 43 و90+7 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة طرد لاعب أميان، المالي باكي ديباسي في الدقيقة 90+3 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة، ارتقى موناكو للمركز السابع عشر برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف كان، ومتفوقًا بفارق الأهداف عن ديغون وأميان على الترتيب.

وفي نفس الجولة، تعادل سلبيًا فريق نيس مع ضيفه أنجيه.

وبهذه النتيجة، يحتل نيس المركز السابع برصيد 25 نقطة، فيما ارتقى أنجيه للمركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

ويتصدر المسابقة فريق باريس سان جيرمان برصيد 43 نقطة.

ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة، ويعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجًا باللقب في 10 مناسبات.

