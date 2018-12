احتل محمد صلاح، جناح منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، سادس ترتيب سباق الكرة الذهبية، التى نالها الكرواتى لوكا مودريتش، وتلاه البرتغالى كريستيانو رونالدو، ثم الفرنسيان أنطوان جريزمان وكيليان مبابى، وجاء الأرجنتينى ليونيل ميسى خامساً، ثم المصرى محمد صلاح، الذى دخل عالم اللاعبين الكبار، متفوقاً على الفرنسى رافايل فاران الذى جاء سابعاً، والبلجيكيين إدين هازارد وكيفين دى بروين والإنجليزى هارى كين.

وحقق محمد صلاح أفضل ترتيب للاعب عربى بجائزة الكرة الذهبية، محطماً رقم الجزائرى رياض محرز الذى نال المركز السابع عام 2016، وأعاد الوجود الأفريقى مرة أخرى منذ الكاميرونى صامويل إيتو الذى نال خامس ترتيب سباق الكرة الذهبية عام 2009.

وأكد «صلاح» اقتحامه لعالم الكبار من الباب الواسع، بعدما نال ثالث ترتيب جائزة الأفضل التى يقدمها الاتحاد الدولى للعبة «فيفا» بعد «مودريتش ورنالدو» كما حقق لقب أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى وهدّاف البطولة فى موسم 17/18.

وشارك فى تصويت الكرة الذهبية 22 إعلامياً عربياً، حيث رشح 3 منهم فقط محمد صلاح بالمركز الأول، بينما غاب تماماً عن ترشيحات 5 إعلاميين عرب آخرين، ووجد «صلاح» ما بين المراكز الثانى إلى الخامس فى خيارات الـ14 إعلامياً عربياً الآخرين.

The post «صلاح» سادس الكرة الذهبية.. والإعلاميون العرب يخذلونه appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا