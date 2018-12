تشيلسي يعلن تجديد عقد أزبيليكويتا

أكد نادي تشيلسي عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت بأن نجمه سيزار أزبيليكويتا قد جدد عقده مع الفريق حتى عام 2022 في حين من المتوقع أن يحصل على اللاعب في العقد الجديد على 170 ألف يورو إسبوعياً .

وقال اللاعب عقب تجديد عقده “منذ مجيئي إلى تشيلسي شعرت بالفرحة والمسؤولية للعب في هذا النادي وفي كل مرة أذهب على أرض الملعب أحاول أن أبذل قصارى جهدي , كما أتمنى أن يكون هناك الكثير في المستقبل”.

الجدير بالذكر أن سيزار أزبيليكويتا صاحب الـ29 عاماً يلعب في صفوف تشيلسي منذ عام 2012 قادماً من مارسيليا، وخاض بقميص البلوز 298 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 36 وحصد 5 ألقاب جماعية مع تشيلسي .

