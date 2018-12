مصر تنفي عزمها التقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2019

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عزمه التقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) بشأن استضافة بطولة كأس الأمم القارية 2019.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت: “ننفي النية للتقدم بطلب لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2019، ونعلن استعدادنا لمساندة أي دولة عربية ترغب في استضافة البطولة”.

والجمعة الماضية، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019 من الكاميرون؛ بسبب “عدم جاهزيتها” لاحتضان البطولة.

جاء القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد القاري في العاصمة الغانية أكرا، حيث فتح المجال أمام الدول الراغبة في استضافة البطولة ضرورة التقدم بملفاتها بشكل فوري.

وعقب ذلك تحدثت تقارير صحفية عن عزم مصر التقدم بطلب لاستضافة البطولة، قبل أن يتم نفي صحة الأمر.

وكان من المقرر إقامة البطولة في الفترة بين 7 يونيو/ حزيران إلى 30 من الشهر ذاته بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى، حيث كانت تقام في النسخ الماضية بمشاركة 16 منتخبًا، بينما لم يعلن بعد الموعد الجديد.

