اخبار الرياضة

ملفات كثيرة على طاولة اتحاد الكرة  

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعقد صباح اليوم مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً بحضور رئيس الاتحاد المُكلّف “عبدالحكيم الشلماني” لمناقشة عدة مواضيع.

ومن أهم البنود التي سيتم مناقشتها في اجتماع اليوم هو تحديد موعد الجمعية العمومية للبث النهائي في الإيقاف المؤقت للرئيس السابق جمال الجعفري، إضافة إلى طرح ملف مباراة السوبر التي ستجمع النصر والاتحاد، وتحديد موعد لها، كما سيتم التطرق للمنتخب الوطني الأول والأولمبي ووضع روزنامة  لاستحقاقاتهما المقبلة، وأخيرا سيتم تقييم الفترة الماضية وتحديدا منذ تولي عبد الحكيم الشلماني قيادة اتحاد الكرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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