الصقور يتصدر المنطقة الأولى في دوري الكرة المصغرة

عزز الصقور بطبرق مركزه في صدارة المنطقة الأولى للدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، بعد فوزه الرابع على التوالي إثر تغلبه على جاره المختار بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت يوم أمس الثلاثاء بملعب الجلاء بطبرق.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الصقور إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة ودون أن تتلقى شباك مرماه أي هدف، حيث سبق أن تفوق على المولودية برباعية وعلى الهلال طبرق بثنائية وعلى الأندلس بهدف نظيف.

وفي أبرز باقي اللقاءات بالمنطقة الأولى حقق الشباب فوزاً صعباً على القادسية بثلاثة أهداف لهدفين، بينما اكتسح المحلة بالوتر منافسه المولودية بسبعة أهداف لهدف، كما تفوق الفتائح بدرنة على الصفاء بأربعة أهداف مقابل هدف.

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