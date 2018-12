كشفت رابطة الدوري الفرنسي عن تأجيل المباراة المقررة السبت المقبل بين باريس سان جيرمان وضيفه مونبلييه في المرحلة 17 بطلب من الشرطة نتيجة الاضطرابات التي تشهدها العاصمة الفرنسية.

حيث قالت الرابطة في بيان لها:

“بناء على طلب من مفوضية الشرطة، قررت رابطة الدوري الفرنسي إرجاء المباراة بين باريس سان جيرمان ومونبلييه، ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي، والتي كانت مقررة هذا السبت في 8 ديسمبر”.

وتابعت القول:

“ستحدد لجنة المسابقات في رابطة الدوري الفرنسي تاريخ المباراة في وقت لاحق”.

هذا ويتصدر سان جيرمان الدوري برصيد 43 نقطة من 15 مباراة، وكان من المفترض أن يواجه مونبلييه صاحب المركز الثاني السبت، وستكون المباراة التالية للفريق الباريسي خارج ملعبه أمام ستراسبورغ اليوم الأربعاء، قبل أن يحل ضيفاً على رد ستار في بلغراد، في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

The post بعد احتجاجات السترات الصفراء.. الدوري الفرنسي في خطر! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا