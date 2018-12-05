الأهلي يواجه أف سي نواذيبو بطموح التأهل للدور الـ 32 من دوري أبطل أفريقيا

القاهرة 05 ديسمبر 2018 ( وال ) – تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى ملعب بترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك للقاء ممثل ليبيا فريق الأهلي بضيفه فريق أف سي نواذيبو من موريتانيا، ضمن منافسات إياب الدوري التمهيدي الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وعلى الرغم من أن الأهلي فقد لقاء الذهاب الذي جرى في نواكشوط في الأمتار الأخيرة، إلا أن أبناء المدرب المصري – محمد عودة – سيدخلون اللقاء وكلهم أمل ورغبة كبيرة في تخطي الفريق الضيف، مهما كان أسمه وحجمه على خارطة القارة السمراء، والظهور بمظهر يليق بسمعة النادي الأهلي.

تكرار الماضي

الأهلي سيتسلل إلى هذه المواجهة بطموح التأهل إلى الدور المقبل من البطولة ذاتها والذهاب بعيداً في المشاركة الخارجية الأفريقية، وتكرار ما فعله الفريق عام 2014 عندما وصل إلى دور المجموعات؛ حينها الفريق تفوق على أكبر فرق القارة الأفريقية منها فريق القرن الأهلي المصري وكذلك الترجي التونسي، بالإضافة إلى تعادله الإيجابي مع وفاق سطيف الجزائري المتوج بالبطولة آن ذلك.

رد الاعتبار

هذا وفقد ممثل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا الأهلي لقاء الذهاب أمام نظيره أف سي نواذيبو والتي جرت في الثامن والعشرون من نوفمبر الماضي على أرضية شيخا ولد بيديا بهدفين لهدف في الأمتار الأخيرة بنواكشوط، وسيسعى الفريق لنسيان تلك النتيجة التي كان سببها التحكيم الأفريقي وفتح صفحات وخطوات جديدة، بل هدف الأهلي رد الاعتبار ووضع أف شي نواذيبو بوابة عبور إلى الدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

المشوار سيخوض المواجهة رافعاً شعار التحدي من أجل اقتلاع ورقة الترشح و لابديل غير ذلك، وإسعاد جماهيره التي تحملت مشاق السفر لتتواجد داخل ملعب بتروسبورت لمؤازرة فريقه وتحفيزه أكثر، سيما أن الفريق سيعول منذ بداية اللقاء على خدمات مهاجمه الإيفواري داهوو صاحب هدف الشوط الأول في نواكشوط.

نغمة الانتصارات

المباراة التي سيتوسطها الحكم المغربي – كريم صبري – يأمل فيها الأهلي استعادة نعمة الانتصارات الأفريقية التي أذهلت محبي كرة القدم ليس المحلية وإنما العربية والأفريقية لكون الفريق قد حقق انتصارات عديدة خارج الديار وقدم فيها مستويات جد ممتازة نالت إعجاب المشاهدين، وبالعودة إلى الفريق ومعسكرة التدريبي والتحضيري بمصر لنجده قد لعب تسع مباريات ودية حقق الانتصار في ستة لقاءات وتعادل في إثنان، فيما فقد نتيجة لقاء واحد كانت أمام فريق الزمالك المصري.( وال – القاهرة ) س أ / س ع

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