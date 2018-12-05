المصري عودة: سنرفع اسم ليبيا والأهلي ونفرح الجمهور

القاهرة 05 ديسمبر 2018 ( وال ) – يواجه فريق الأهلي لكرة القدم على تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء 05 ديسمبر 2018 فريق F C نواذيبو الموريتاني في مباراة إياب الدور 64 التمهيدي لدوري أبطال افريقيا فوق أرضية ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة.

فريق الأهلي ممثل ليبيا في دوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه عاد من مباراة الذهاب بنواكشوط فاقدا للنتيجة بهدفين لهدف، وتعتبر إلى حد ما مطمئنة حيث يكفيه الفوز بهدف وحيد ليتأهل للدور المقبل 32 ويواجه عقبها الفائز من مباراة إياب فريقي صن داونز الجنوب إفريقي وبطل الدوري الغيني ليونس والتي ستقام بجنوب أفريقيا.

الفريق الموريتاني نواذيبو حامل بطولتي الدوري والكأس 2017-2018 يدخل المباراة بلاعبي منتخب موريتانيا الدوليين والمحترفين الثلاثة؛ وهو منتعش بتفوقه في مباراة الذهاب بقيادة مدربه الأجنبي الكاميروني انجويا موريل ويعلم قوة المنافس وخبرته في المشاركات الإفريقية، وكان قد وصل الفريق يوم الأحد الماضي في ساعة متأخرة من الليل للقاهرة المصرية وأجرى آخر حصصه التدريبية مساء أمس الثلاثاء تمام الخامسة توقيت إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت بكامل عناصر الفريق.

المدير الفني لفريق الأهلي محمد عودة صرح لصفحة الأهلي الرسمية بأنهم عادوا من مباراة الذهاب بنتيجة طيبة وسط ضياع الكثير من الفرص السانحة والهجمات المتكررة، وقال رغم استحواذنا على الكرة ولكن كل شيء كان ضدنا بدءا من إعلان الحكم عن ركلة جزاء من الخيال مرورا بإشهار الإنذارات من حين لآخر.

وأضاف عودة أن الفريق استعد جيدا لهذا اللقاء وعلى جاهزية كاملة لتخطي هذا الدور رغم غياب داهو وابو دبوس للإصابة وتأخر عبدالله العرفي وكوفري عن الاستعداد المبكر، وأكد عودة أنه صحبة الجهاز الفني سيسعون جاهدين على صنع أقصى مايمكن والتأهل عبر هذه المواجهة ورفع اسم ليبيا وممثلها الأهلي وإدخال الفرح لكل الجماهير الأهلاوية العاشقة لناديها.

يشار إلى أن قناة 218 الفضائية قد فازت بحقوق نقل المباراة حصريا على الهواء مباشرة عند الخامسة مساءا.( وال – القاهرة ) ف ح / س ع

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