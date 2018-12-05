مواجهة الحسم بين الأهلي بنغازي ونواذيبو الموريتاني

يحتضن ملعب بيتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم مواجهة الأهلي بنغازي ونظيره اف سي نواذيبو الموريتانيّ، ضمن إياب الدور التمهيديّ لدوري أبطال أفريقيا.

أبناء بنغازي كانوا ضحيّة الدقائق الأخيرة عندما حلّوا ضيوفاً على الفريق الموريتانيّ في نواكشوط، فبعدما ساد التعادل الإيجابيّ طوال الوقت تقريباً وتعلّق المحبّون بأمل العودة بنقطة ثمينة أطلق الخصم هدف الفوز في آخر اللقاء ليبقى الحسم متعلّقاً بنتيجة مواجهة الإياب.

مواجهة لن تكون سهلة على أبناء الأهلي بنغازي إذا لم يضربوا الحديد وهو ساخن ويزوروا الشباك الموريتانية منذ البداية؛ لأنّ المطلوب للعبور هدف أو أكثر مع نظافة الشباك، وهو أمر سيكون سهلاً إن أكرموا ضيافة الخصم في افتتاح اللقاء.

لاعبو الحضيري الذين أحرجوا الأهلي المصريّ ذهاباً وإياباً في البطولة الأفريقية 2014 والترجي التونسيّ وغيرها من كبار الأندية في القارّة لن يكون من الصعب عليه اقتلاع النقاط الثلاث، ومواصلة المشوار في أغلى الاستحقاقات القارّيّة.

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