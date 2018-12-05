النصر يجدد الفوز على هلال جوبا وينتزع بطاقة التأهل بدوري أبطال أفريقيا

العنوان-جوبا

تأهل فريق النصر لكرة القدم للدور 32 لدوري أبطال إفريقيا؛ بعد أن حقق فوزه المستحق في مباراة إياب الدور 64 أمام فريق هلال واو الجنوبي السوداني على ملعب مدينة الأخير جوبا الرئيسي بنتيجة أربعة أهداف لهدفين

هدفان لمعتز المهدي وهدف عمر بوخريص وأخر لخالد مجدي في مباراة الإياب وخماسية مباراة الذهاب أهلت الفريق لمباراة الدور المقبل، والتي سيواجه فيها فريق حوريا كوناكري بطل الدوري الغيني على ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة.

فريق النصر بقي رفقة البعثة بجنوب السودان ويواصل تدريباته على ملعب جوبا الرئيسي إلى يوم الجمعة القادم 07 ديسمبر الجاري، موعد مغادرته الجنوب السوداني إلى القاهرة المصرية مقر مواجته لضيفه الغيني.

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