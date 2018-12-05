الأرجنتين تترقب عودة ميسي لقيادة التانجو في مارس القادم

ينتظر المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل سكالوني عودة ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الاسباني من جديد إلى معسكر التانجو بعد أن اعتذر عن اللعب ضمن صفوفه خلال عام 2018.

وفقاً لما نشرته شبكة “TYC”الأرجنتينية، إن لاعبي التانجو والجهاز الفني ومسئولي الاتحاد الأرجنتيني ينتظرون عودة “البرغوث” للمشاركة مع بلاده بعد أن تقدم باعتذار مؤقت عن عدم التواجد مع الفريق خلال عام 2018 بعد الخروج من مونديال روسيا.

أوضحت الشبكة الإخبارية، إن ميسي سيعود إلى منتخب الأرجنتين في شهر مارس القادم ومن المتوقع أن يشارك في وديتي الصين واليابان ضمن استعدادات التانجو لخوض منافسات كوبا أمريكا 2019 والمقرر إقامتها في البرازيل 14 يونيو المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية