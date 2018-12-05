الفيفا يُمهل الهلال الليبي لدفع مستحقات فرانسيس كوفي

أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نادي الهلال الليبي، حتى 9 من الشهر المقبل؛ لدفع مستحقات المحترف الغاني فرانسيس كوفي.

وتحصَّل ، موقع “كورة” على نسخة من خطاب الفيفا للهلال، الذي وصل للنادي، قبل يومين.

وأفاد الخطاب، أنَّه في حال عدم دفع المستحقات للاعب الغاني قبل 9 يناير/كانون ثان المقبل، ستخصم نقاط من فريق الهلال بالدوري الليبي، وتزداد العقوبات تباعًا، حتى تصل إلى إقرار هبوط الفريق للدرجة الأدنى.

كان فرانسيس كوفي، وقَّع عقدًا انتقل بموجبه لفريق الهلال في يوليو/تموز من الماضي، لكنه لم يشارك معه في أي مباراة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية