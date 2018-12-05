كوت ديفوار ترد على الكاف : جاهزون لاستضافة أمم 2021

أصدر اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم بيانا رسميا للرد على الأنباء التي ترددت عن رغبة الكاف في سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2021 وإسنادها إلى الكاميرون التي سحب منها تنظيم نسخة 2019.

ونشر الاتحاد الإيفواري بيانا رسميًا أكد فيه أنه علم برغبة الكاف في سحب تنظيم البطولة من كوت ديفوار وإسنادها إلى الكاميرون، مع إقامة نسخة 2023 على أراضيهم، دون أن يتلقى أي إخطار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال الاتحاد الإيفواري في بيانه: “لم نتلق أي إخطار من الكاف أو تمت أي محادثات مع أي مسئول عن كرة القدم أو في الدولة بشأن سحب تنظيم أمم أفريقيا 2021، ونحن مستمرون في أعمال التجهيز لاستضافة البطولة”.

وأضاف البيان: “أوجستين سيدي ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري تواجد في أكرا لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا للسيدات والتقى بالعديد من مسئولي الكاف ولم يبلغه أحد بأي شيء عن نقل البطولة أو سحب التنظيم”.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن الاتحاد الإفريقي قرر ترضية الكاميرون عقب سحب تنظيم أمم أفريقيا 2019 من أراضيها لعدم الجاهزية، بمنحها حقوق تنظيم النسخة التالية في 2021 على الرغم من إسنادها إلى كوت ديفوار في وقت سابق على أن يتم منح الأخيرة شرف تنظيم نسخة 2023.

من ناحية أخرى، فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الباب لتلقى طلبات الترشيح لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على أن يتم الكشف عن البلد المستضيف للنسخة بنهاية الشهر الجاري.

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