اخبار الرياضة

برشلونة مستعد لدفع هذا المبلغ لضم لاعب “يوفي”

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت صحيفة كوريري دلو سبورت الإيطالية أن فريق برشلونة الإسباني مستعد أن يدفع مبلغ 60 مليون يورو لضم اللاعب الأوروجواياني رودريجو بينتانكور متوسط ميدان يوفنتوس

وذكرت الصحيفة أن النادي الكتالوني اهتم باللاعب البالغ من العمر 21 عاما بعد مشاركاته مع البيانكونيري عندما أخذ فرصته في غياب سامي خضيرة وإيمري كان المتكرر بداعي الإصابة

الجدير بالذكر أن اللاعب خاض 17 مباراة مع السيدة العجوز 12 في الدوري المحلي ومباراتين في الكأس و3 في دوري أبطال أوروبا أحرز خلالها هدفين وفي حال تمت التعاقد مع اللاعب اليافع سيتوجب على الكتلان منح بوكاجونيورز نصف قيمة الصفقة

وكان بينتانكور قدم إلى يوفي من النادي الأرجنتيني بداية موسم 2017 مقابل 10.5 مليون يورو

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك