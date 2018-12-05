برشلونة مستعد لدفع هذا المبلغ لضم لاعب “يوفي”

كشفت صحيفة كوريري دلو سبورت الإيطالية أن فريق برشلونة الإسباني مستعد أن يدفع مبلغ 60 مليون يورو لضم اللاعب الأوروجواياني رودريجو بينتانكور متوسط ميدان يوفنتوس

وذكرت الصحيفة أن النادي الكتالوني اهتم باللاعب البالغ من العمر 21 عاما بعد مشاركاته مع البيانكونيري عندما أخذ فرصته في غياب سامي خضيرة وإيمري كان المتكرر بداعي الإصابة

الجدير بالذكر أن اللاعب خاض 17 مباراة مع السيدة العجوز 12 في الدوري المحلي ومباراتين في الكأس و3 في دوري أبطال أوروبا أحرز خلالها هدفين وفي حال تمت التعاقد مع اللاعب اليافع سيتوجب على الكتلان منح بوكاجونيورز نصف قيمة الصفقة

وكان بينتانكور قدم إلى يوفي من النادي الأرجنتيني بداية موسم 2017 مقابل 10.5 مليون يورو

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