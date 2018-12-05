الأهلي بنغازي ينتفض أمام نواذيبوالمريتاني

شهدَ ملعبُ بيتروسبورت في العاصمةِ المصريةِ انتصاراً مستحقاً للأهلي بنغازي على ضيفهِ اف سي نواذيبو الموريتاني في المباراةِ التي جمعتْهما في إيابِ الدورِ التمهيدي لدوري أبطالِ أفريقيا التي ستؤهلُه للاثنين والثلاثين.

الفريقانِ دخلا اللقاءَ في دقائقِها الأولى والحذرُ يسودُ الطرفين، وانحصرت الكرةُ قليلاً وسطَ الميدانِ لكن الأهلي بنغازي سرعانَ ما مسكَ بزمامِ الأمورِ، وكانت أخطرُ الفرصِ التي أنبأتْ بهزِّ الشباكِ فيما بعدَ توزيعةَ داو في مناطقِ الفريقِ الموريتاني إلى وائل إصديرة الذي مرَّرها للمعتصم التايب لكنَّ الكرةَ تمنَّعت وانتهتْ دونَ تغييرٍ في النتيجة.

منتصفُ الشوطِ الأولِ سرَّع الأهلاوية النسقَ مع المحافظةِ على نظافةِ الشباكِ لتأتيَ الدقيقةُ الثامنةُ والعشرون معلنةً عن أولِ الأهدافِ بعدَ ركنيةٍ نفَّذَها علي رزق إلى المعتصم وهو بدورهِ سلَّمها لفاروقة الذي أسكنَها المرمى لينتهيَ الشوطُ الأولُ بهدفٍ نظيف.

الشوطُ الثاني قاتلَ أبناءُ بنغازي بضراوةٍ وأصرُّوا على حمايةِ عبدالجواد رزق من الزياراتِ الثقيلةِ التي يمكنُ أن تقلبَ الموازينَ وتصعِّبَ الأمورَ، وكان لهم ما أرادُوا وأكثر، ففي أواخرِ الشوطِ الثاني انتفضَ التاورغي وأخذَ الأمرَ على عاتقِهِ وتوغلَ في وسطِ منطقةِ الخصمِ بمجهودٍ فرديّ مراوغا مدافعي نواذيبو بكل ثباتٍ ليسدّدَ الكرةَ التي أخطأتْ بادئ الأمر ثم استقبلَها امرسال جبريل الذي أقحمَهُ عودة في الفترةِ الثانيةِ من زمنِ المباراةِ ليعززَ نتيجةَ الأهلي بنغازي في الدقيقةِ الثانيةِ من الوقتِ بدلَ الضائعِ

تأهل مستحق للأهلي بنغازي الذي عرفَ كيف يسجلُ خارجَ الديارِ ويحافظُ على شباكهِ في الإياب.

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