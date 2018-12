بعد فوزه بالكرة الذهبية.. رئيسة كرواتيا تُخاطب مودريتش

قدمت رئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش تهنئتها لنجم منتخب بلادها لوكا مودريتش بفوزه بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

حيث قالت الرئيسة، موجهة حديثها للاعب ريال مدريد:

“نيابة عن الشعب الكرواتي وعني أود أن أقدم لك التهنئة”.

وتابعت:

“لقد أصبحتَ قدوة حقيقية للشباب والأطفال في بلدك، لدي الثقة بأنك ستواصل العمل والنجاح، كرواتيا فخورة بك وتحبك”.

هذا وتصدر مودريتش ترتيب قائمة الكرة الذهبية، متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو وأنطوان غريزمان وكيليان مبابي وليونيل ميسي.

