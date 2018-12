تعرف على أول المتأهلين للدور ثمن النهائي في الدوري الإسباني

بات فريقي خيتافي وفالنسيا أول المتأهلين لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا عقب فوزهما على قرطبة من الدرجة الثانية، وإيبرو من الدرجة الثالثة، على الترتيب، في إياب دور الـ32 بالمسابقة.

حيث أمطر خيتافي على ملعبه شباك ضيفه قرطبة، بنتيجة 5-1، وبذلك يتأهل الفريق المدريدي لثمن النهائي، بإجمالي المواجهتين بنتيجة ثقيلة (7-2)، بعد فوزه في مباراة الذهاب على ملعب قرطبة (2-1).

أما فالنسيا فقد اكتفى بفوزه 1-0، أمام إيبرو، ليكرر انتصاره على الفريق القادم من الدرجة الثالثة.

