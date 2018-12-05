الأهلي بنغازي يتأهل إلى الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

القاهرة 05 ديسمبر 2018 (وال) – تأهل فريق الأهلي بنغازي إلى الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه علي فريق “نوذيبو” الموريتاني بنتيجة هدفين دون رد.

وسيلاقي الأهلي في الدور 32 فريق “صاندون” من جنوب أفريقيا.

ويعد الأهلي ثالث فريق ليبي يتأهل للمشاركات الأفريقية الدور 32 حيث سبق وأن تأهل فريق النصر على حساب هلال جوبا السوداني وتأهل فريق الاتحاد إلى الكونفدرالية عقب انسحاب فريق ميركل من جزر القمر . (وال – القاهرة) س أ/ ع ع

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