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بيليه مقارنتي بميسي لا تجوز.. ومارادونا الأفضل  

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استغرب نجم الملاعب السابق البرازيلي بيليه من مقارنته بليونيل ميسي خاصة بعد أن وصف البعض البرغوث بالأفضل على مر العصور

وأكد بيليه عبر صحيفة “إنفوبي” الأرجنتينية أن المسألة لا تتعدى الذوق، لكنه أوضح في الوقت ذاته أنه لا يجوز أن يقارن بلاعب يستعمل فقط رجله اليسرى بينما هو يستعمل كلتا القدمين بالمهارة نفسها والرأسيات أيضا التي يتفوق فيها على نجم البارسا كما أكد البرازيلي في حديثه.

وقال بيليه أيضا إن من أفضل اللاعبين على مر التاريخ  بالنسبة له مارادونا، وهو أفضل من ميسي وأيضا بيكنباور وكرويف مميزان أيضا حسب تعبيره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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