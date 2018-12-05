بيليه مقارنتي بميسي لا تجوز.. ومارادونا الأفضل  

استغرب نجم الملاعب السابق البرازيلي بيليه من مقارنته بليونيل ميسي خاصة بعد أن وصف البعض البرغوث بالأفضل على مر العصور

وأكد بيليه عبر صحيفة “إنفوبي” الأرجنتينية أن المسألة لا تتعدى الذوق، لكنه أوضح في الوقت ذاته أنه لا يجوز أن يقارن بلاعب يستعمل فقط رجله اليسرى بينما هو يستعمل كلتا القدمين بالمهارة نفسها والرأسيات أيضا التي يتفوق فيها على نجم البارسا كما أكد البرازيلي في حديثه.

وقال بيليه أيضا إن من أفضل اللاعبين على مر التاريخ بالنسبة له مارادونا، وهو أفضل من ميسي وأيضا بيكنباور وكرويف مميزان أيضا حسب تعبيره.

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