هدفا الأهلي يجرفان نواذيبو الموريتاني ويتأهل للدور 32 إفريقيا

القاهرة 05 ديسمبر 2018(وال) – كانت الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء 05 ديسمبر الجاري موعدا لاستحقاق فريق الأهلي لكرة القدم في المشاركة الإفريقية العاشرة له لإثبات هويته الليبية وترسيخ علو كعب الكرة الأهلاوية.

أطلق الحكم المغربي كريم صبري صافرة انطلاق الشوط الأول من مواجهة فريق الأهلي لشقيقه وضيفه فريق إفسي نواذيبو الموريتاني ضمن إياب الدور 64 من دوري أبطال إفريقيا وسط أمطار غزيرة ورياح قوية حلت على ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة ملعب المباراة المقرر والمتزامنة مع الغيث النافع وأمطار غزيرة تشهدها بنغازي مدينة النادي الأهلي .

لاعبوا نواذيبو بأوامر مدربه الكاميروني عملوا على التكتل الدفاعي والإحتفاظ بالكرة قدر الاستطاعة لكسب الوقت والخروج بشوط نظيف ولكنهم فشلوا في ذلك حين جاءتهم رأسية مدافع الأهلي المحترف فاروقا من خلف المدافعين سكنت الشباك وأعلنت عن الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 29، حاول بعدها نواذيبو رد الهدف دون جدوى وأمام قوة الدفاع الأهلاوي بزعامة نجم مباراة اليوم المحترف البوركيني فاروقا.

اكتملت دقائق الشوط الأول بهدف لصفر وبدأ الشوط الثاني والأهلي يدخله أكثر تنظيما وانتشارا في الملعب رغم عدم وجود من يكمل هجماته في أكثر من مناسبة وتشتت لاعبي وسط الميدان، بينما استسلم لاعبو نواذيبو ومارسوا الأخطاء العنيفة على لاعبي الأهلي أدت لخروج البطاقة الصفراء في عدة مناسبات.

حاول الأهلي الضغط في عمر المباراة الأخير بغية تسجيل هدفه الثاني يؤكد تفوقه ونجحوا فيما أرادوا عند الدقيقة الثالثة من أربع دقائق منحها حكم المباراة صبري كوقت بدل الضائع 93، ومن كرة عرضية داخل منطقة الجزاء استلمها اللاعب البديل جبريل مرسال ببراعة وثبات استقرت في شباك حارس مرمى نواذيبو سليمان جلو مسجلا بها الهدف الثاني للأهلي والتي انتهت بها نتيجة المباراة وتأهل مستحق لفريق المشوار الطويل إلى الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا وليستعد للمواجهة القادمة أمام بطل دوري جنوب إفريقيا فريق صن داونز. ( وال – القاهرة) ف ح / س ع

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