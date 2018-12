“رودريغو بيتانكور” وسط المنافسة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، أن برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع الأوروغوياني رودريغو بيتانكور، متوسط ميدان يوفنتوس، ومستعد لدفع مبلغ يصل لـ60 مليون يورو لضمه في الصيف القادم.

وبحسب صحيفة “كوريير ديلي سبورت” الإيطالية فإدارة برشلونة اتصلت بمحيط اللاعب لمعرفة رأيه في الانتقال للفريق الإسباني.

كما أكدت الصحيفة” الإيطالية أن إدارة أتلتيكو مدريد بدورها اتصلت بمحيط اللاعب، وأبدت رغبتها في ضمه الصيف القادم.

ويستعين الفريقان بالدوليين الأوروغوانيين في صفوفهما للتأثير على النجم الشاب، حيث يضم برشلونة المهاجم لويس سواريز، وأتلتيكو مدريد الثنائي العميد دييغو غوديم وخيمينيز.

وأصبح النجم الشاب البالغ من العمر 21 سنة من العناصر الأساسية في تشكيلة يوفنتوس هذا الموسم، ويقدم مستوى مميزًا في وسط الميدان جعله؛ محط اهتمام أندية أوروبية كبرى.

وبحسب الصحافة الإيطالية فيوفنتوس لا يفكر في بيع نجمه الشاب، ويسعى لحمايته بعقد طويل الأمد؛ لكونه من العناصر الأساسية للفريق.

