اتحاد كرة القدم: اجتماع الجمعية العمومية سيناقش سحب الثقة من الجعفري

طرابلس-العنوان

حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم العشرين من شهر ديسمبر الجاري موعدا لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي،وذلك لمناقشة سحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة جمال الجعفري.

وأوضح الاتحاد أن الاجتماع سينعقد بمدينة المرج، مؤكدا أنه خاطب الاتحادين الدولي والأفريقي وهيآت الرياضة واللجنة الأولمبية كمراقبين لهذا الاجتماع.

وكان قد عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم الأربعاء اجتماعا بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة مواضيع ونقاط هامة تخص المرحلة المقبلة.

وبحسب المكتب الإعلامي أكد رئيس اتحاد الكرة المؤقت عبدالحكيم الشلماني على أهمية انتهاج مبدأ الشفافية فى كل الخطوات التي يقوم بها الاتحاد العام فى مراسلاته وتواصله مع الفيفا والكاف.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار منح الثقة في الجهاز الفني الحالي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الثنائي فوزى العيساوي وأبوبكر باني.

كما تم تكليف نائب رئيس لجنة المنتخبات نورى جموم وأعضاء اللجنة باختيار جهاز فنى للمنتخب الأولمبى.

وتم التأكيد على الإسراع في تسهيل إجراءات مشاركة المنتخب الوطني تحت 17 عاما في بطولة اتحاد شمال أفريقيا بالمغرب.

وكان قد كُلف النائب الأول لاتحاد كرة القدم الليبي، الحكم الدولي السابق عبدالحكيم الشلماني،برئاسة الاتحاد العام مؤقتا خلفا للدكتور جمال الجعفري،بعد صدور قرار من المكتب التنفيذي بحجب الثقة عنه،بعد أن دخلت أزمة الأندية المقاطعة لاتحاد كرة القدم الليبي منحنى آخر بعد أن أعلنت لتصعيد الموقف، وتقديم شكاوى ضد رئيس اتحاد الكرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية