الأهلي طرابلس يواجه دوالا الكاميروني في الكونفدرالية

يواجه ممثل ليبيا في كأس الكونفدرالية الأفريقية الأهلي طرابلس نظيره نيو ستارز دوالا الكاميروني في الدور الـ32، وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعفى الأهلي طرابلس من الدور التمهيدي للبطولة بعد تألقه في آخر نسختين، وسيواجه الفريق الكاميروني الأهلي بعد أن تأهل على حساب فيتال من بورندي بعد أن فاز عليه إياباً بنتيجة 4-1، وسيفتتح ممثل ليبيا مبارياته في الكونفدرالية يوم 14 ديسمبر في ملعب المنزه بالعاصمة التونسية تونس.
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
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