بطل أفريقيا يتأهب لمونديال الأندية

في تونس وتحديدا في العاصمة وهنا في الحديقة “بـ” شيخ الأندية التونسية الترجي الرياضي بطل أفريقيا باشر تحضيراته للمشاركة في كأس العالم للأندية المجموعة التي اجتمعت من جديد بعد أن منح الإطار الفني اللاعبين الذين أرهقهم مارثون المباريات يومين للراحة، حيث خاض الفريق أكثر من ثمان مواجهات في شهر واحد.

الاستعدادات لم تلمس الفريق وحده بل حتى جماهير المكشخة الذين يبدو انهم يستعدون للحدث العالمي الذي يشارك فيه فريقهم للمرة الثانية على التوالي، فهنا في مغازة الترجي التي تجاور الملعب تصطف الجماهير لاقتناء الغلالة الجديدة للترجي والتي زينتها نجمة ثالثة، عشق الجماهير لم يقف هنا فمنهم من حجز لنفسه مكانا في المباريات.

من جهته شرعت الالتراس بإصدار الأغاني التي تتحدث عن إنجازات فريق باب سويقة هذ الموسم.

الترجي يسافر إلى أبوظبي بمعنويات عالية في موسم المئوية، فهو بطل تونس ومتصدر جدول الترتيب في موسمها الحالي كذلك هو بطل العرب وبطل أفريقيا وطموحهم وأملهم واحد هو تقديم مستوى في مونديال الأندية يليق بالترجي في عامه المئة.

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