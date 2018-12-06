نجوم إجدابيا يهزم التحدي في الدوري الممتاز

أخبار ليبيا24- خاص

حقق فريق نجوم إجدابيا فوزاً ثميناً من مستضيفه التحدي 2-1 أمس الأربعاء على ملعب شهداء بنينا في افتتاح الجولة الثانية للمجوعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل نجوم إجدابيا هدفاً سريع عبر مهاجمه المتألق عبادي بالريش في الدقيقة 5 من المباراة.

ورد التحدي التعادل عن طريق طاهر البرعصي من ضربة جزاء في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول إيجابياً 1-1 .

وفي الشوط الثاني خطف نجوم إجدابيا هدف الفوز الثمين عن طريق نجم المباراة عبادي بالريش مسجلاً الهدف الثاني له ولفريقه .

وبهذه النتيجة رفع نجوم إجدابيا رصيده إلى 4 نقاط فيما لايزال التحدي من دون أي نقطة بعد جولتين من المسابقة.

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