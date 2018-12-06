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إسماعيل التاجوري يتوج بجائزة في أميركا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توّج لاعب منتخبنا الوطني إسماعيل التاجوري المحترف في صفوف فريق نيويورك سيتي الأميركي بجائزة أفضل لاعب مستجدّ لعام 2018 وفق ما نشره موقع النادي.

وأكّد النادي عبر موقعه الإلكتروني بتويتر أنّ التاجوري نال اللقب بعد أدائه المتميز والاستثنائيّ هذا الموسم مع الفريق في الدوري الأميركي للمحترفين في خط الهجوم ما مكّنه من التتويج

بالجائزة لأفضل لاعب محترف مستجدّ في الفريق.

وسجّل التاجوري 11 هدفا وتمكّن من صناعة ثلاثة أهداف في 27 مباراة مع الفريق طوال الموسم.

وقاد اللاعب الليبي البالغ 24 عاما تقريبا فريقه في العديد من المباريات المهمّة في الدوري، وقدّم بداية قوية مع نيويورك سيتي في أولى مبارياته بتسجيله في مرمى فيلادلفيا

يونيون التي تمكّن فريقه من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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